Son Dakika Haberleri: Saü'de "İş Yaşamı Zirvesi, Ekonomik Konuşmalar" Konferansı

Saü'de "İş Yaşamı Zirvesi, Ekonomik Konuşmalar" Konferansı

36 dakika önce

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "İş Yaşamı Zirvesi, Ekonomik Konuşmalar" konferansı düzenlendi.

Saü'de
Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "İş Yaşamı Zirvesi, Ekonomik Konuşmalar" konferansı düzenlendi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, SAÜ İşletme Topluluğu tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katılan Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ ve SATSO Başkan Yardımcısı Cem Gün, öğrencilere girişimci olmaları tavsiyesinde bulundu.

Altuğ, burada yaptığı konuşmada, "Amacımız üyelerimizin ekonomik faaliyetlerini ülke çıkarlarına uygun olarak geliştirmek ve etik kurallara uygun, uluslararası standartlarda ve çağdaş yönetim anlayışıyla geliştirmektir." ifadesini kullandı.

Öğrencilere girişimci ve özgün olmaları tavsiyesinde bulunan Altuğ, yabancı öğrencilere staj imkanı sunan "Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi" hakkında bilgi verdi.

Altuğ, hazırladıkları projeyle öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projeden tüm öğrencilerin yararlanarak en iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Böylesine güzel bir üniversiteden mezun olacağınız için çok şanslısınız. Eğitim hayatınız bitince Sakarya'da kalmanızı herkesten çok istiyoruz. Sakarya ticaret olarak gelişen ve sizlerle daha da gelişecek bir şehir bunu hep birlikte en iyi şekilde yapabiliriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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