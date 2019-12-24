SAÜ'de İsmail Cerrahoğlu konuşulacak - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri 25 Aralık Çarşamba günü 'Tefsire Adanmış Bir Ömür: İsmail Cerrahoğlu' adlı panel ile devam edecek.



25 Aralık Çarşamba günü Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek panele onur konuğu olarak İsmail Cerrahoğlu katılacak. Saat 14.00'da başlayacak panel iki oturumdan oluşacak. Doç. Dr. Ali Karataş'ın moderatörlüğünü yapacağı panelin ilk oturumuna Prof. Dr. Celal Kırca, Prof. Dr. Sadık Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Teber konuşmacı olarak katılacak. Panelin ikinci oturumunda ise Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, Prof. Dr. İsmail Çalışkan ve Prof. Dr. Halis Albayrak konuşmacı olarak katılacak. İkinci oturumun moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Gökhan Atmaca üstlenecek.



Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda saat 14.00'da iki oturum üzerinden gerçekleştirilecek panelimize tüm kültür sanat dostları davetlidir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA