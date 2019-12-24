SAÜ'de İsmail Cerrahoğlu konuşulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAÜ'de İsmail Cerrahoğlu konuşulacak - Son Dakika

SAÜ'de İsmail Cerrahoğlu konuşulacak

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri 25 Aralık Çarşamba günü 'Tefsire Adanmış Bir Ömür: İsmail Cerrahoğlu' adlı panel ile devam edecek.

SAÜ'de İsmail Cerrahoğlu konuşulacak, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri 25 Aralık Çarşamba günü 'Tefsire Adanmış Bir Ömür: İsmail Cerrahoğlu' adlı panel ile devam edecek.


25 Aralık Çarşamba günü Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek panele onur konuğu olarak İsmail Cerrahoğlu katılacak. Saat 14.00'da başlayacak panel iki oturumdan oluşacak. Doç. Dr. Ali Karataş'ın moderatörlüğünü yapacağı panelin ilk oturumuna Prof. Dr. Celal Kırca, Prof. Dr. Sadık Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Teber konuşmacı olarak katılacak. Panelin ikinci oturumunda ise Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, Prof. Dr. İsmail Çalışkan ve Prof. Dr. Halis Albayrak konuşmacı olarak katılacak. İkinci oturumun moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Gökhan Atmaca üstlenecek.


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda saat 14.00'da iki oturum üzerinden gerçekleştirilecek panelimize tüm kültür sanat dostları davetlidir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 24 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık Işın Karaca, boşandıktan 1,5 ay sonra kendisinden 19 yaş küçük biriyle aşk yaşamaya başladı 60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı

Son Dakika Haberleri
20:01 Lise öğrencileri yaptıkları oyuncakları çocuk hastalara armağan etti - Son Dakika
19:58 Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı - TEL - Son Dakika
19:58 Adana'da otomobil sele kapıldı - Son Dakika
19:58 ABD, Zambiya'nın talebiyle Lusaka Büyükelçisini geri çağırdı - Son Dakika
19:58 Antalya Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:04:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SAÜ'de İsmail Cerrahoğlu konuşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]