SAÜ'de Kadınlar Günü fidan dikimi ile kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAÜ'de Kadınlar Günü fidan dikimi ile kutlandı - Son Dakika

SAÜ'de Kadınlar Günü fidan dikimi ile kutlandı

7 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Araştırma Öğrenci Topluluğu (ÇEKAT) tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

SAÜ'de Kadınlar Günü fidan dikimi ile kutlandı, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Araştırma Öğrenci Topluluğu (ÇEKAT) tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.


Etkinlik kapsamında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ön bahçesine laleler dikildi. Etkinliğe SAÜ öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Dikilen lalelerin renkli görüntüler oluşturduğu etkinlikte, topluluk tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi anlatılarak, cinsiyet eşitliğine vurgu yapıldı. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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