Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsan Kaynakları ve Kariyer Topluluğunca "Kamuda Kariyer" konferansı düzenlendi.



SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan konferansa, bir eğitim kurumunun kurucu ortaklarından Okan Bahçeli, Soner Ulu ve Kadir Yıldırım katıldı.

Ulu, yaptığı konuşmada, üniversite sürecinin öğrencilerin kararlarını şekillendirdiği ve meslek seçimlerinde yön bulmasına sebep olan bir süreç olduğunu belirtti.

Önemli olanın hedef koymak olduğunu vurgulayan Ulu, "Üniversite eğitimi, hedeflere ilerlerken ihtiyaç duyulan ve tatmin olunacak bir yaşamın tespit edildiği bir süreç." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, kamu ve özel sektörde çalışma nitelikleri, KPSS'ye hazırlanma, atama, yerleşme ve iş alanları gibi konularda da öğrencilere bilgi verildi.