SAÜ'de, 'Kariyer Günleri' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAÜ'de, 'Kariyer Günleri' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

SAÜ'de, 'Kariyer Günleri' konulu konferans düzenlendi

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Maliye Topluluğu tarafından 'Kariyer Günleri' konulu bir konferans düzenlendi.

SAÜ'de, 'Kariyer Günleri' konulu konferans düzenlendi, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Maliye Topluluğu tarafından 'Kariyer Günleri' konulu bir konferans düzenlendi.


SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa eğitimci Köksal Ayhanlı, hukukçu Nur Öner ve eğitimci-yazar Ali Cömert konuşmacı olarak katıldı. Konferansta üniversite öğrencilerinin devlet kadrolarında yer edinebilecekleri meslek gruplarından, özel sektör ile devletin artıları ve eksilerinden bahseden konuşmacılar, öğrencilere çeşitli bilgiler verdi.


Konferansta konuşan Ali Cömert, "Hangi meslekte çalışırsanız çalışın hepsinin temelinde önce hayal kurabilmek vardır. Devamında emek ve uygun çaba gerekir. Mezun olduktan sonra bir işe başlayınca maaşınız beklentinizin aşağısında olacak. Özel sektör de insanlara daha rahat görünür ama unutmayın ki özel sektör bürokrasinin elindedir. İyi bir gelecek için devlette yer edinmeniz gerekir. Yönetilenden ziyade yöneten olmak için de çaba gerekir" dedi.


Üniversite öğrencilerinin inançsız ve bilinçsiz olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Köksal Ayhanlı, "Şu dönemde üniversite öğrencileri biraz inançsız ve bilinçsiz gibiler. Önceki dönemlere göre siz çok daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Üniversiteden mezun olduktan sonra ben de boşluğa düşmüştüm. Kötü bir sürecin içine düşmemek için kendinizi hazırlamalısınız" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Maliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:34 Kaynak: İHA
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