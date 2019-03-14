Son Dakika Haberleri: Saü'de Konferans

Saü'de Konferans

1 saat önce

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) etkinlikleri kapsamında "İşsiz Kalmanın Garantili Yolları" konferansı düzenlendi.

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Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) etkinlikleri kapsamında "İşsiz Kalmanın Garantili Yolları" konferansı düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan yazar Hakan Turgut, kariyer planlama, özgeçmiş yazma ve mülakat tekniklerinin doğru bilinen yanlışları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

En etkili öğrenme yöntemlerinden bahseden Turgut, bu kısımda öğrencilerle interaktif uygulamalar yaptı.

Okulların bireyleri sadece akademik olarak hazırladığını belirten Turgut, şunları kaydetti:

"Eğer mezun olup diploma aldıktan sonra iş aramaya başlarsanız, kesin işsizsiniz. Bir diğer işsiz kalma yolu online iş başvurularıdır. İnternet üzerinden yapılan başvurularda çok fazla şansınız yok. Deneyin, ama yüzdelerle olasılıklarla seçilmeniz zordur. Ahlakı düzgün olmayan insanın iş bulması, bulsa da orada kalması çok zor. Örneğin bir işi istiyorsanız, torpille değil referans ile başvurun. Torpille referans arasında ince bir çizgi vardır. Bu çizgi, kazancınızın helal ya da haram olması ile belirlenir. Referans istendiği zaman o kişiye yardımcı olması ve danışılması için istekte bulunulursa, insanlar kayıtsız kalmayacaktır. Bunun sonucunda bir iş sahibi olunabilir. Kendimize ait bir özgeçmişimizin olması gerekir. Kopyala yapıştır özgeçmişlerle yine işsiz kalırsınız." diye konuştu.

Turgut, öğrencilere doğru ve verimli özgeçmiş hazırlama yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:40 Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, Güncel
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