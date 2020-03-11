SAÜ'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

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SAÜ'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversitede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler alındığını, yurt dışından yeni dönen öğrencilerin 14 gün süreyle devamsızlıktan muaf tutulacağını bildirdi.

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversitede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler alındığını, yurt dışından yeni dönen öğrencilerin 14 gün süreyle devamsızlıktan muaf tutulacağını bildirdi.

Savaşan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgın tehlikesine karşı tedbirler alınması ancak panik havası oluşturulmaması gerektiğine işaret etti.

SAÜ olarak gereken tedbirleri aldıklarını ve ilave tedbirler almaya devam edeceklerini aktaran Savaşan, bu kapsamda yurt dışı etkinlik katılımlarının ve yurt dışı katılımlı etkinliklerin iptal edildiğini ifade etti.

Öğrenci ve personelin Bakanlık açıklamalarına ve bilgilendirmelerine uyması gerektiğine değinen Prof. Dr. Savaşan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uluslararası öğrencilere, etnik kökene ve fizyolojik görünüşe göre ayrımcılıktan kaçınılmalıdır. Varsa yurt dışından yeni dönen öğrencilerimiz ve personelimiz 14 gün süre ile bireysel karantina uygulamalı (toplu yerlerden uzak durma ve teması minimize etme) ve belirtiler bulunması halinde sağlık kuruluşlarına başvurmalı. Yurt dışından yeni dönen öğrencilerimiz (belgelendirmeleri şartıyla) devamsızlıktan iki hafta süreyle muaftır. Bu durumdaki personelimizin birimini iletişim araçlarıyla bilgilendirmesi yeterlidir."

Sakarya Üniversitesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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