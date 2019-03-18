Saü' de "Multipl Skleroz Hasta Okulu" Konulu Konferans Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından "Multipl Skleroz Hasta Okulu" konulu konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından "Multipl Skleroz Hasta Okulu" konulu konferans düzenlendi.



SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda düzenlenen konferansta Multipl Skleroz (MS) hastalarını ve yakınlarını bilgilendirmek amaçlandı. Konferansın moderatörlüğünü üstlenen SAÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Dilcan Kotan Dündar, MS hastalığının multidisipliner yönetimine dikkat çekti. Konferansta özellikle genç insanları etkileyen ve özürlülük nedeni olabilen bu hastalığın tanı ve tedavi süreçleriyle ilgili son gelişmeler konuşuldu. SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikologlarından Yasemin Kayapınar, hastalığın özellikle atak dönemlerinde psikolojik etkilenme nedeniyle kişilerin toplumdan ve hatta ailelerinden uzaklaştığını ve kendilerini değersiz hissettiklerini anlattı. Hastalara yalnız olmadıklarını söyleyen Kayapınar, hastane çalışanı olarak kendilerine memnuniyetle yardımcı olacaklarını ve MS ile yaşama tutunmanın önemini vurguladı. Bireysel ve grup psikoterapileriyle hastaların tedavi uyumunun arttığını belirten Kayapınar, iş gücü ve günlük aktivitelerinde belirgin artma olduğunu kaydetti.



SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi fizyoterapistlerin den Serdar Bal ise konuşmasında MS hastalarında günlük yaşam aktivitelerinde artışa yönelik pratik bilgiler vererek, ev modelinde fizyoterapi desteğini önerdi. Hareketin ve yeterli gün ışığı almanın bu grup hastalar üzerinde özürlülüğü geciktirebileceğini belirten Bal, yılda en az bir kez fizyoterapi desteği alınmasının önemine dikkat çekti. - SAKARYA

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