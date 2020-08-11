SAÜ'de 'Rektörle Doğru Tercih' canlı yayın programı düzenlenecek - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, aday öğrencilerle 'Rektörle Doğru Tercih' canlı yayın programında buluşacak.

Tercih döneminde üniversite adayı öğrenciler ile Türkiye'de ilk kez bir canlı yayın buluşması olacak olan program, 12 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00'da Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsünde gerçekleştirilecek. Programda Rektör Savaşan, aday öğrencilere Sakarya Üniversitesinin uluslararası standartlardaki eğitimi, üniversitedeki sosyal ve kültürel faaliyetler, öğrencilere sunulan imkanlar ve uzaktan eğitim gibi konularda bilgi verecek. Öğrenciler de merak ettikleri konuları Rektör Savaşan'a yüz yüze sorma fırsatı yakalamış olacaklar. Program, Sakarya Üniversitesinin kurumsal sosyal medya hesaplarında ve www.youtube.com/sakaryauni kanalında canlı olarak izlenebilecek. - SAKARYA