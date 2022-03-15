SAÜ'de "Sudan Tanıtım Etkinliği" düzenlendi - Son Dakika
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SAÜ'de "Sudan Tanıtım Etkinliği" düzenlendi

15.03.2022 11:51
SAÜ'de "Sudan Tanıtım Etkinliği" düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sudan Öğrenci Topluluğu tarafından "Sudan Tanıtım Etkinliği" düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sudan Öğrenci Topluluğu tarafından "Sudan Tanıtım Etkinliği" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sudan Öğrenci Topluluk Başkanı Fahrattin Yusuf, Topluluk Akademik Başkanı Fırat Çınar, Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Mohamed Ahmed Taj El Din, Sakarya Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ülkelerin milli marşlarının okunmasının ardından Rektör Savaşan, uluslararası öğrencilerin sadece üniversite için değil, ülke için de bir değer olduğunu belirtti.

Sudan ile Türkiye arasındaki dostluk bağının çok kuvvetli olduğunu aktaran Savaşan, "Elimizden geldiğince bu tarz etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz. Bir yandan sınıflara renk katıyorlar, diğer yandan kendi kültürlerini bize aktarıyorlar. Mezun olduktan sonra kendi ülkelerine dönerek Türkiye'de öğrendikleri bilgileri, tecrübeleri ve kültürleri ülkelerine taşıyacaklardır." ifadelerini kullandı.

Başkonsolosu El Din ise Sudan'ın zengin kaynaklarını ve doğal güzelliklerini anlatmak için geldiğini belirterek, "Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkileri en güzel şekilde yürüteceğiz ve iki ülke arasında gerçekleşen tüm ilişkileri destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Etkinliğe video konferans yoluyla katılan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinde özellikle son 20 yılda çok ciddi bir ilerleme kat edildiğini vurgulayarak, "Aslında bizim Afrika ile ilişkilerimiz çok eski. Sosyal, kültürel, ekonomik gibi alanlarda ilişkilerimizi yürütüyoruz. Bu tarz programların yapıldığını görmek de çok gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Program, sufi gösterisi, İngilizce ve Türkçe şarkılar, şiir dinletisi, Sudan yöresel dansları, Sudan düğün merasimi ve tiyatro gösterisinin ardından plaket takdimiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

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