SAÜ'de, sürekli işçilere yönelik eğitim verildi - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi Hizmet içi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sürekli işçilere yönelik 'Hijyen ve Temizlik' ile 'İşçi Hakları ve Sorumlulukları' konulu eğitimler düzenlendi.



SAÜ Hukuk Fakültesinde 18 - 19 Aralık 2019 tarihlerinde iki oturum ile gerçekleşen 'Hijyen ve Temizlik' eğitimine Arş. Gör. Fatma Tanrıkulu, 'İşçi Hakları ve Sorumlulukları' eğitimine ise Sürekli İşçi Birimi Şube Müdürü Alev Sevinçli eğitimci olarak katıldı. Tanrıkulu, temizlik ve hijyen konusunda istatistiksel veriler paylaşarak, Türkiye'nin bu konuda sınıfta kaldığını söyledi. Temizlik ve hijyen tanımını ve arasındaki farklarını açıklayan Tanrıkulu, kişisel hijyen konusunu video eşliğinde anlattı.



Alev Sevinçli, SAÜ bünyesindeki tüm sürekli işçilerin haklarının ve sorumluluklarının neler olduğunu anlatırken, katılımcılardan geri bildirim alarak interaktif bir eğitim gerçekleştirdi. Sürekli işçi birimini tanıtarak eğitimine başlayan Sevinçli, SAÜ'de çalışan sürekli işçileri ilgilendiren mevzuatları hakkında bilgi verdi. Sevinçli, izinler, fazla çalışma ücreti, hafta ve genel tatillerde çalışma, sosyal yardımlar, mali haklar gibi konu başlıklarına değindi. Son olarak sürekli işçilerin yaptıkları hizmetleri değerlendiren Alev Sevinçli, anket sonuçlarını katılımcılarla paylaşarak eğitimini sonlandırdı. - SAKARYA