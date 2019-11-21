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SAÜ'de "Temel Sanat Eğitimi Sergisi" açıldı

6 saat önce

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Temel Sanat Eğitimi Sergisi" açıldı.

SAÜ'de

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Temel Sanat Eğitimi Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı sergide öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi dersinde dönem içinde yaptıkları çalışmaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öğretim Üyesi Dr. Gülseren Budumlu, sergide öğrencilerin renk, doku, nokta, ışık ve gölge gibi çalışmalarından oluşan yaklaşık 500 eserin yer aldığını bildirdi.

Eserleri üreterek sunmanın ve sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Budumlu, bir taraftan sanat temellerini sağlam bir şekilde edinen ve özgün çalışmalarla sanatçı olma yolunda ilerleyen, diğer taraftan ise sektöre yönelik öğrenciler yetiştirdiklerini kaydetti.

Açıklamada, serginin 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebileceği ifade edildi.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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