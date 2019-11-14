Son Dakika Haberleri: SAÜ'de Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi
Son Dakika Güncel SAÜ'de Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi - Son Dakika

SAÜ'de Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF) "Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi" 20 Kasım'da açılacak.

SAÜ'de Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF) "Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi" 20 Kasım'da açılacak.

STMF Görsel İletişim Tasarımı Ana Sanat Dalı yüksek lisans öğrencilerinin, 2018 ve 2019 bahar dönemlerindeki "Fotoğraf ve Temsil Sınırları" dersinde yaptıkları fotoğraf projelerinden oluşan serginin danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Suzan Orhan yapıyor.

Sergide, 12 öğrencinin projesi yer alıyor.

SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde 20 Kasım saat 15.00'de açılacak sergi, 29 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Sakarya Üniversitesi, Görsel İletişim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli
Günlük burç yorumları 14 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 19:03:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SAÜ'de Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]