SAÜ'de "Tıpta Yapay Zeka Kullanımı" semineri düzenlendi - Son Dakika

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Tıpta Yapay Zeka Kullanımı" semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi arasında ortaklaşa bir çevrim içi seminer düzenlendi.

Seminerde yapay zeka uygulamalarının sağlık uygulamalarıyla birleştirilmesi ve karar destek sistemlerinin büyük veri (big data) ile birleştirilmesi konuları ele alındı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay'ın moderatörlüğünü yaptığı seminere, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Cüneyt Bayılmış, Doç. Dr. Devrim Akgün ve Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Arı katıldı.

Seminerde büyük verinin nasıl kullanılacağı, elde edilen verilerden nasıl karar destek sistemleri oluşturulabileceği, görüntüye ait verilerin nasıl işleneceği, bu sistemlerin kullanılmasıyla geliştirilen başarılı proje örnekleri tanıtıldı.

Çevrim içi olarak 75 kişinin katıldığı seminerde bilgilendirmenin yanında olası proje örnekleri tartışıldı.

Katılımcıların soru ve görüşleri alınan ve ortak projeler yapılması niyetleriyle seminer sona erdi.