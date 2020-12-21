SAÜ'deki "Ömer Seyfettin Öykü Yarışması" ödül töreni online yapılacak - Son Dakika

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ), ölümünün 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Ömer Seyfettin Öykü Yarışması"nın ödül töreninin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online gerçekleştirileceği bildirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamada, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezince (TÜRKMER) bahar aylarında ilk ilanı yapılan yarışmada son başvuruların ağustosta alındığı, jüri değerlendirmesinin ise ekim sonunda tamamlandığı anımsatıldı.

Kış aylarının başlamasıyla şiddetini ve yayılımını artıran Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze görüşme, toplantı ve törenlerin gerçekleştirilmesinin olanaksız hale geldiği vurgulanarak, yarışmanın ödül töreninin, 24 Aralık Perşembe günü Google Meet platformunda saat 21.00'de çevrim içi yapılacağı kaydedildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, TÜRKMER Müdürü Doç. Dr. Köksal Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, jüri üyeleri, ödül sahipleri ve izleyicilerin çevrim içi ortamda buluşacağı törende, açılış ve selamlama konuşmaları ile Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Paki Küçüker ve jüri üyelerinin Ömer Seyfettin'in Türk edebiyatındaki önemine ilişkin görüşlerini paylaşacağı belirtildi.

Etkinlik sonunda yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verileceği ifade edildi.