SAÜ'deki sektör dersleri değerlendirme toplantısında ele alındı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), öğrencilerine doğrudan tecrübe aktarımı sağlayan sektör derslerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın başkanlığında çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, dersleri yürüten sektör temsilcileri ve ders koordinatörü akademisyenler katıldı.

Toplantı, eğitim ve öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç'un sektör derslerinin öneminden ve faydalarından bahsettiği sunumla başladı.

Tonguç, öğrencilerin sektörden uzmanlarla bir araya gelmesinin bile kendi başına kazanım olduğunu ve temsilcilerin öğrenciler için rol model oluşturduğunu belirterek, SABİS sisteminde toplamda 39 sektör dersinin tanımlandığını aktardı.

Rektör Savaşan, sektör derslerinin, teoriyle uygulama arasındaki muhtemel boşluğu gidermeyi hedeflediğine değinerek, "Bir diğer çıktı olarak network etkisi oluşturmasını bekliyoruz. Sektör derslerinin nerede durduğu yönünde sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri bizim için önemli. Kurumsal firmaların ve sektör örgütlerinin ilgisi, sektör derslerinin bir ihtiyaca karşılık geldiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Yeni derslerin teklif edilmesi için sektör temsilcilerine çağrıda bulunan Savaşan, "Hedefimiz 80 civarında sektör dersi açmak. SAÜ, bu modeliyle hedef bazlı eğitim modellerine bir yeni halka eklemiş oldu. Bu modelin de yükseköğretim alanına örnek olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.