Saü'deki Uluslararası Öğrenciler Yemekte Buluştu

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) doktora seviyesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler yemekte bir araya geldi.

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) doktora seviyesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler yemekte bir araya geldi.



SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, personel yemekhanesinde uluslararası öğrencilerin sorularını ve sorunlarını dinlemeye yönelik düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler ve öğretim üyeleri katıldı.



Toplantıda konuşan Savaşan, üniversitelerinde bulunan yaklaşık 3 bin 500 uluslararası öğrencinin 600'e yakınının yüksek lisans ve doktora öğrencisi olduğunu belirtti.



Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı içinde bulunan Uluslararası Öğrenci Ofisini yeniden yapılandırdıklarını aktaran Savaşan, "Bu ofisimizde üniversitemize yüksek lisans ve doktora öğrencisi kazandırmayı, öğrencilerin sosyal ve akademik entegrasyonunu sağlamayı ve mezun olduklarında da onları takip edebilmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf da her yıl yaklaşık 130 bin öğrencinin "Türkiye Bursları"na başvurduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Kardeş ve akraba topluluklardan ve civar ülkelerden öğrencileri getirip, Türkiye'nin birikimini de kullanarak burada okutmayı ve evlerine dönmelerini sağlamayı amaç edindik. Dünyanın bu projeye ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Bu proje aynı zamanda barış ve kardeşlik projesi. Türkiye bunu karşılıksız yapıyor. Sizden Türkiye'ye hizmet talebimiz yoktur. Tek isteğimiz, Türkiye'de eğitiminizi tamamladıktan sonra ülkelerinize gitmenizdir. Ülkelerinizin hangi alanda ihtiyacı varsa Türkiye'de öğrendiklerinizi hayata geçirmenizi istiyoruz. Akademisyenler olarak sizlerin de böyle nesiller yetiştirmenizi istiyoruz. Yatırımın en sağlıklısı ve kalıcısı, insan üzerine olur."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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