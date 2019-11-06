SAÜ'den Engelsiz Kafe'ye ziyaret

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Endüstri Mühendisliği Topluluğu (EMK), engellilere farkındalık oluşturmak amacıyla Adapazarı'nda faaliyet gösteren Engelsiz Kafe'yi ziyaret etti.

"Tek Engel Zihinlerdeki Fikirler" adı verilen etkinlikte topluluk üyesi öğrenciler, engellilerin çalıştığı kafede engellilerle zaman geçirme fırsatı buldu.

Engellilerle kitap okuyan öğrenciler, güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Engellilerle vakit geçirmek hem bize hem de onlara çok iyi geldi. Sadece hizmet etmekle kalmayıp bizleri çok iyi karşıladılar. Engellerin hayatın önüne geçemeyeceğini bir kez daha bize gösterdiler." ifadelerini kullandılar.

Topluluk öğrencileri, etkinlik sonrasında engellilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.