SAÜ'den Korumalı Futbol Milli Takımına 4 isim

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Korumalı Futbol Takımından 3 oyuncu, Milli Takımın İsrail ve İspanya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının kadrosuna seçildi.



İstanbul'da 6-8 Eylül arasında yapılan Milli Takım Oyuncu Seçmeleri ve hazırlık kampında seçilen oyunculardan Takım Kaptanı DB Ufuk Eren Özelçe, DB Talha Berçin ve LB Gökhan Buluşan, Milli Takımın 45 kişilik nihai kadrosunda kendilerine yer buldular. Ayrıca WR Ömer Saruhan da 75 kişilik geniş kadroda 30 kişilik yedekler listesinde yer buldu.



Ağustos ayı içerisinde Türkiye Ragbi Federasyonu (TRF) tarafından açıklanan Milli Takım Koç kadrosuna SAÜ Korumalı Futbol Takımının Defansif Koordinatörü Anıl Zeybek dahil edilmiş ve ilk kez Sakarya Üniversitesinden bir antrenör bu göreve layık görülmüştü. SAÜ Korumalı Futbol Takımının İdarecisi ve Baş Antrenörü Doç. Dr. Cenk Yavuz, konu ile ilgili, "3 senedir Milli Takıma aralıksız bir şekilde oyuncu veriyoruz. Üniversitemizi hem ülkemizde hem de uluslararası camiada en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Gençlerimize sosyal ve aktif olmaları konusunda yaptığımız telkinler sonuçlarını veriyor. Milli Takıma davet edilen antrenörümüz ile 2 oyuncumuz mühendislik, diğer oyuncumuz ise sosyal nitelikli bir bölüm öğrencisi. Bu da gösteriyor ki sosyal faaliyetlere katılım göstermek, hatta bunu hobi ve boş zaman değerlendirmenin ötesine götürerek ülke çapında başarılı olmak mümkün. Biz gençlerimize, Sakarya Üniversitesi öğrencilerine çok güveniyor ve onları elimizden geldiğince destekliyoruz. İnanıyoruz ki üniversitemizin Yaşayan Kampüs uygulaması ile spor yapan ve başarılar elde eden öğrencilerimizin sayısı artacaktır. Kardeşlerimize milli temsilinde sonsuz başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA