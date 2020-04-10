SAÜ'den sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

SAÜ'den sağlık çalışanlarına destek
6 saat önce
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversiteye bağlı yurtlarda kalan sağlık personeline içinde çeşitli gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketlerinin ulaştırıldığını belirtti.
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversiteye bağlı yurtlarda kalan sağlık personeline içinde çeşitli gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketlerinin ulaştırıldığını belirtti.
Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrenci yurtlarında misafir edilen sağlık çalışanlarının sayısının 100'e yaklaştığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca sağlık çalışanlarına kaldıkları odalarda ilgili her türlü desteğin sağlandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:02 Kaynak: AA
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