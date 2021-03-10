SAÜ'den sağlık çalışanlarına vefa konseri - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında 11 askerimizin şehit olması sebebiyle ertelenen sağlık çalışanlarına vefa konseri, 11 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Sakarya Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenecek vefa konserinde, sağlık çalışanları programa canlı yayında katılacak.

Sağlık çalışanlarından alınacak istek parçaları SAÜ Devlet Konservatuvarı tarafından seslendirilecek.

Koronavirüs salgınıyla savaşta en ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarına destek için düzenlenen konser, Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından canlı olarak yayınlanacak.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek program, Sakarya Üniversitesi resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından (sakaryauni) izlenebilecek.

Salgın nedeniyle salona seyirci alınmayacak.