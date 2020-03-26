SAÜ eğitimlerine "uzaktan" devam ediyor - Son Dakika
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SAÜ eğitimlerine "uzaktan" devam ediyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitime başlayan Sakarya Üniversitesi (SAÜ), öğrencilerine internet üzerinden erişiyor.

SAÜ eğitimlerine

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitime başlayan Sakarya Üniversitesi (SAÜ), öğrencilerine internet üzerinden erişiyor.

SAÜ'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sonrası güvenlik önlemleri nedeniyle tüm derslerini öğretim üyeleriyle öğrencilerin etkileşimli bir şekilde ders yapabilecekleri sanal bir ortama taşıdığı ve ilk hafta derslerinin sorunsuz bir şekilde işlendiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda tüm hazırlıklarını tamamlayan SAÜ'nün ilk canlı ve interaktif dersi 23 Mart Pazartesi günü başladığı, ilk gün 450 öğretim üyesiyle oluşturulan 680 sanal sınıfta 19 bin 851 öğrenci sisteme giriş yaptığı, ikinci gün ise bu sayının 513 öğretim üyesiyle 748 sanal sınıfa ulaştığı ve sisteme giren öğrenci sayısının 20 bin 190 olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, internet üzerinden canlı ve etkileşimli ders verebilen birkaç devlet üniversitesinden birisi olduklarını, hedeflerinin bir haftada 5 bin sanal sınıfta bin 900 öğretim üyesiyle 100 bin öğrenciye ulaşmak olduğuna işaret etti.

Savaşan, canlı derslerde aynı anda sorunsuz bir şekilde 10 bin öğrencinin üzerine çıkabilen tek üniversite olduklarına da vurgu yaptı.

Video dersleri değil canlı ve etkileşimli dersleri tercih ettiklerini ifade eden Savaşan, "Üniversitemizin var olan uzaktan eğitim kabiliyetinin tüm üniversiteyi kapsayacak şekilde hizmet vermesi için teknik altyapıyı güçlendirme kararı aldık. Alınan bu karar doğrultusunda server kapasitesi üç katına çıkarıldı ve sisteme daha fazla öğrencinin girebilmesi için bant genişliği de yüzde 25 artırıldı. Bu sayede şu an itibarıyla uzaktan eğitimimiz, öğrencilerimizin kendi evlerindeki internet problemlerini hesaba katmazsak, bizim açımızdan sorunsuz olarak devam etmektedir." diye ifadelerini kullandı.

- "Öncelik öğrencilerin güvenliği"

Öğrencilerin evlerinden dışarı çıkmadan eğitimlerine güvenli bir şekilde devam etmelerini sağlamak için gayret sarf ettiklerini belirten Savaşan, şunları kaydetti:

"Burada bu işin emektarlığını yapan Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) yönetici ve ekibine, aynı zamanda bu birime ciddi bir destek sağlayan Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde yeni sisteme uyum sağlayan ve bu konuda büyük destekleri olan öğretim üyelerini de unutmamamız gerekiyor, kendilerine de teşekkür ediyorum."

Rektör Savaşan, uzaktan eğitim konusunda sosyal medya için "saüdecanlıdersteyim" başlığıyla bir çalışma da başlattıklarını duyururken, ayrıca canlı yayın derslerinin video olarak sisteme depolandığını bildirdi.

Savaşan, dersi kaçıran veya tekrar etmek isteyen öğrencilerin dönem sonuna kadar cep telefonu, tablet veya bilgisayardan dersleri izleyebileceklerini de duyurdu.

Sakarya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:08 Kaynak: AA

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