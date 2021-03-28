Dijital Oyunculuk ve Elektronik Sporlar Topluluğu tarafından düzenlenen 1. Espor Bahar Festivali final müsabakaları için geri sayım başladı. Takvim şu şekilde:
28 Mart Pazar
14.00 Valorant Finali/ Watchus vs 480p ( 3 maç üzerinden)
17.00 League of Legends Finali/ Kronik vs ZzZ (3 maç üzerinden)
Yayında yapılacak çekişiler:
1x 3620 RP/ VP
2x 1780 RP/ VP
8x 840 RP/ VP
Çekilişlere Sakarya Üniversitesi herkes katılabilir. Topluluğa üye olma şartı aranmamaktadır. SAÜ Espor Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.
Son Dakika › Sadece Haberler › SAÜ Espor Bahar Festivali final karşılaşmalarına çok az bir süre kaldı! - Son Dakika