SAÜ Espor Bahar Festivali final karşılaşmalarına çok az bir süre kaldı! - Son Dakika
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SAÜ Espor Bahar Festivali final karşılaşmalarına çok az bir süre kaldı!

SAÜ Espor Bahar Festivali final karşılaşmalarına çok az bir süre kaldı!

28.03.2021 00:26

Valorant ve League of Legends finalleri için geri sayım başladı

Dijital Oyunculuk ve Elektronik Sporlar Topluluğu tarafından düzenlenen 1. Espor Bahar Festivali final müsabakaları için geri sayım başladı. Takvim şu şekilde:

28 Mart Pazar

14.00 Valorant Finali/ Watchus vs 480p ( 3 maç üzerinden)

17.00 League of Legends Finali/ Kronik vs ZzZ (3 maç üzerinden)

Yayında yapılacak çekişiler:

1x 3620 RP/ VP

2x 1780 RP/ VP

8x 840 RP/ VP

Çekilişlere Sakarya Üniversitesi herkes katılabilir. Topluluğa üye olma şartı aranmamaktadır. SAÜ Espor Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros
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