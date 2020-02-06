SAÜ ile Etnospor arasında iş birliği - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi ile Dünya Etnospor Konfederasyonu arasında "Sakarya'da Üniversitenin 50'nci Yılı Etkinlikleri" kapsamında geleneksel sporları koruma ve yaygınlaştırma konularında iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

Sakarya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, SAÜ rektörlüğünde gerçekleştirilen protokol imza törenine, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Sekreteri Sami Serdar, SAÜ Genel Sekreteri Yaşar Kahraman, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Çiydem, SAÜ'den daire başkanları ile Dünya Etnospor Konfederasyonu'ndan bir heyet katıldı.

Geleneksel sporları koruma ve yaygınlaştırma amacıyla birlikte sportif ve kültürel çalışmalar düzenlemek kapsamında imzalanan iş birliği protokolünde konuşan rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, SAÜ'nün 55 bine yakın öğrencisi, birçok alanda hizmet veren birimleri ve 50 yılı olan tarihçesi ile köklü bir eğitim kurumu olduğunu dile getirdi. Savaşan, SAÜ'de öğrencilere belli yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan sektörel entegrasyona önem verdiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Savaşan, "Bu bağlamda geleneksel sporların tanıtılması da gerekli. Çünkü 55 bin öğrenci farklı yerlerden geliyor. Bu öğrenciler üniversite hayatını dolu dolu yaşarken, mezun olduktan sonra gittikleri yerlerde neticede temsilcilik yapacaklar. Bu protokolün de bu kapsamda geleneksel sporların tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına ve sürdürülebilir hale gelmesine ciddi bir katkı sunmasını bekliyoruz" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Genel Sekreteri Sami Serdar de DEK'in amaçlarından ve yürütülen faaliyetlerinden bahsederek, "DEK'in hedefi ve amacı, geleneğe ait, toplumların kültürlerinin köklerine ait olan sporları ve oyunları, kendi ülkesinde, kendi mecrasında popüler hale getirmek, toplumun bu noktadaki farkındalığını artırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak." dedi.

2017 yılından beri her yıl İstanbul'da DEK Kültür Festivali yaptıklarını, Uluslararası Etnospor Forumu düzenlediklerini, geleneksel sporlara katkı sağlayan ve geleneksel sporcular yetiştiren kişilere, kurumlara ve yapılara ödüller verdiklerini belirten Serdar, "Bugün burada Türkiye'de bir üniversite ile ilk olarak bir iş birliği protokolü imzalıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur, bereketli olur, bir model olur. Biz de böylece referans olarak göstereceğimiz bir yapı geliştiririz. Bu ilişki zaman içerisinde inşallah bu bir başlangıç olur, derinleşir." diye konuştu.