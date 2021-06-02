SAÜ ile Kırgızistan Batken Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Kırgızistan Batken Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, her iki üniversitenin ortak bilimsel, eğitsel ve yönetsel çalışmaları üzerine bilgi paylaşımı, eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların gerçekleştirilmesi ile öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacıların değişimlerini sağlamak amacıyla somut adımlar atıldı.

İki ülke arasında düzenlenen online protokol törenine Batken Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aidarbek Gıyazoz ve öğretim üyeleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, kardeş ülkelerdeki üniversitelerle iş birliğini önemsediklerini belirterek, "Özellikle iş birliklerinin somut hale dönüşmesine çaba sarf ediyoruz. Öğretim elamanı ve lisansüstü öğrenci değişimi, hemen yapabileceğimiz işlerden birisidir. Bunun ötesine geçip ortak diploma programları açabilir, biraz daha somut projelerle araştırma alanlarına dönük öğretim elemanlarımızı bir araya getirebilir, kamu kuruluşlarına veya uluslararası kuruluşlara verebileceğimiz ortak projeler geliştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gıyazoz da kardeş ülkelerin bu protokolle ilişkilerini daha da pekiştireceğini kaydetti.