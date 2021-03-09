SAÜ'lü akademisyenden "mutant virüs" açıklaması - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Köroğlu, mutant virüslerle ilgili herhangi bir farklı klinik belirtiye neden olduklarına dair herhangi bir veri olmadığını belirterek, "Mutasyon aslında insan vücudunda çoğalırken ortaya çıkan bir hatadır. Bir virüste mutasyon meydana geldiyse bu virüsün bulaştığı kişilerdeki virüslerde de bu mutasyon olacak ve hatta üzerine yeni mutasyonlar meydana gelecektir." ifadesini kullandı.

???????SAÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un uğradığı mutasyonları ve aşıların mutant virüse olası etkilerini değerlendiren Köroğlu, RNA moleküllerinin koronavirüslerin genetik kodunu taşıdığını, bazı mutasyonlar sonucu virüste hiçbir değişiklik meydana gelmezken, bazılarının virüste yapı veya fonksiyon değişikliğine neden olabileceğini bildirdi.

Köroğlu, bilim insanlarının mutant virüslere odaklanmasının, üç varyantın görüldüğü ülkelerdeki vaka sayısındaki artışla ilişkili olabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mutant virüslerle ilgili daha şiddetli hastalığa, yüksek bir ölüm oranına veya herhangi bir farklı klinik belirtiye neden olduklarına dair herhangi bir veri yoktur. Mutasyon aslında insan vücudunda çoğalırken ortaya çıkan bir hatadır. Bir virüste mutasyon meydana geldiyse bu virüsün bulaştığı kişilerdeki virüslerde de bu mutasyon olacak ve hatta üzerine yeni mutasyonlar meydana gelecektir. Dolayısıyla virüs bir bölgede yayılırken mutasyon geçireceği için, yapısında o bölgeye özel mutasyonların geliştiğini görürüz."

"Virüsle mücadelede aşı her zaman önem taşıyor"

Köroğlu, çoğu bilim insanının şu anda geliştirilmekte ve onaylanmış birçok aşının bu üç varyant üzerinde etkinliğinin devam ettiğini düşündüğüne ve bu yöndeki çalışmaların laboratuvarlarda sürdüğünü anlatarak, aşıların bu varyantlardan birine veya her üçüne karşı daha az etkili olma ihtimalinde, influenzada olduğu gibi aşıların bileşimini oldukça hızlı bir şekilde değiştirmenin mümkün olacağını kaydetti.

Virüsün hızla yayılımında mutasyon dışında birçok sebebin olabileceğini vurgulayan Köroğlu, "Mutasyon dışında belli bölgede yaşayan insanların önlemlere uyumu, iklim, nüfus ve benzeri etkenler de önem taşıyor. Bu durumun sadece mutasyonla ilişkilendirilmeden önce geniş epidemiyolojik çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Vatandaşlar, mevcut önlemlerimiz olan maske, mesafe, hijyenin; bulaşı önlemek için oldukça etkin silahlar olduğunu unutmamalıdır." ifadelerini kullandı.