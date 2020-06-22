SAÜ'lü akademisyenlerin eserleri çevrimiçi sergide - Son Dakika

SAÜ'lü akademisyenlerin eserleri çevrimiçi sergide

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyeleri Prof. Şive Neşe Baydar ve Arş. Gör. Kevser Akçıl'ın eserleri Artimu dijital sergisinde yer aldı.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyeleri Prof. Şive Neşe Baydar ve Arş. Gör. Kevser Akçıl'ın eserleri Artimu dijital sergisinde yer aldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanları tarafından oluşturulan sergi, Prof. Dr. Özlem Oğuzhan küratörlüğünde gerçekleştirildi. Çevrimiçi sanat galerisi Artimu'nun 'Kağıt Üstüne ve Üzerine' temalı ilk sergisinde SAÜ'lü akademisyenler Prof. Şive Neşe Baydar ve Arş. Gör. Kevser Akçıl'ın eserleri sergilendi. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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