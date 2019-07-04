SAÜ'lü öğrenci tasarım yarışmasında dereceye girdi
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Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Nuri Yiğit, Tasarlayın Dokuyalım VI. Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda ilk 20 arasına girdi.
Sakarya Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Nuri Yiğit
, Tasarlayın Dokuyalım VI. Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda ilk 20 arasına girdi.
Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencisi Nuri Yiğit, Güneydoğu Anadolu
Halı İhracatçıları Birliği tarafından Gaziantep Üniversitesi
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu işbirliğinde yürütülen Tasarlayın Dokuyalım VI. Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda dereceye girdi. Nuri Yiğit, jüri değerlendirmesi sonucu finale katılmaya hak kazanan 20 kişi arasında yer aldı. Dereceye giren eserler, eser sahibinin de eşliğinde makinelerde dokunması yapılacak. - SAKARYA
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