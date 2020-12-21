SAÜ'lü öğrenci toplulukları pandemiye rağmen etkinliklerini sürdürüyor - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrenci toplulukları, korona virüs pandemisi döneminde 200'ü aşkın çevrimiçi etkinlik düzenledi.

Sakarya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 100'ü aşkın öğrenci topluluğu, korona virüs salgını döneminde de 2020 yılı Mart ayından itibaren internet üzerinden 200'ü aşkın sayıda çevrimiçi etkinlik gerçekleştirdi. Öğrencilerin her türlü sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerini destekleyen SAÜ, yıl boyunca aktif bir şekilde faaliyetlerine devam eden toplulukların korona virüs pandemisi dolayısıyla girdikleri zorlu süreci atlatmalarına yardımcı oluyor. SAÜ bünyesinde bulunan öğrenci toplulukları, çevrimiçi programlar sayesinde süreci verimli bir şekilde tamamlamaya devam ediyorlar.

Öğrenci toplulukları, pandemi sürecine hızlıca adapte olmayı başararak kaliteli ve başarılı bir şekilde 200 çevrimiçi etkinliğe de imza atmış oldular. - SAKARYA