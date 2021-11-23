SAÜ'lü öğrencilerden Şanlıurfa'daki köy okuluna destek kampanyası - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, Şanlıurfa'daki bir köy okuluna kırtasiye yardımı yapılması için kampanya başlattı.

Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Öğrenci Topluluğu'nun "Bir Kalem Bir Gelecek" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Kurucahöyük köyündeki ilkokul öğrencileri için okuma kitabı ve kırtasiye malzemeleri toplanıyor.

Topluluk Başkanı Şahnur Şerefoğlu, ilkokul öğrencilerinin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve okumaya olan sevgilerini desteklemek amacıyla kampanya başlattıklarını belirtti.

Üniversitenin hemen hemen her bölümünden çok iyi geri dönüşler ve katkılar aldıklarını aktaran Şerefoğlu, hedeflerinin kampanyayı büyüterek kütüphane projesine dönüştürmek olduğunu kaydetti.

Köy okulundaki öğrencilere katkıda bulunmak isteyenler, yeni veya temiz kullanılmış ikinci el kitap ile kırtasiye malzemelerini bağışlayabiliyor.