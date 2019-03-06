Saü'lü Öğrencilerden Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'na Ziyaret
1 saat önce
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 3.sınıf öğrencileri, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy'u ziyaret etti.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 3.sınıf öğrencileri, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy'u ziyaret etti.
Ziyarette öğrenciler, Hakan Toy'dan sendika faaliyet alanları, işleyiş biçimi, sendikanın iş sağlığı ve güvenliği için yaptığı faaliyetler ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Hakan Toy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA
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