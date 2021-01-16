SAÜ'lü profesörlerden korona virüse karşı savunma kalkanı - Son Dakika

SAÜ'lü profesörlerden korona virüse karşı savunma kalkanı

16.01.2021 10:56

SAÜ'lü profesörlerden korona virüse karşı savunma kalkanı Sakarya Üniversitesi öncülüğünde üretilen gıda takviyesi, virüse ve bakterilere karşı vücut direncini arttıracak Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.

SAÜ'lü profesörlerden korona virüse karşı savunma kalkanı

Sakarya Üniversitesi öncülüğünde üretilen gıda takviyesi, virüse ve bakterilere karşı vücut direncini arttıracak

Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu:

"Böyle bir ürünü üreterek insanlara çok daha faydalı olduğumuzun düşüncesindeyiz"

"Vücudumuza girecek olan virüslere, bakterilere karşı vücudumuzun savunması daha güçlü olacak"

SAKARYA - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu ve ekibi, yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından, virüse ve bakterilere karşı vücut savunma mekanizması üzerinde etkili olan maddelerden gıda takviyesi elde etti.

SAÜ öncülüğünde Sakarya Teknokent'te yürütülen çalışmalar, yaklaşık 1 yıl sonra meyvesini verdi. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu ve ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, tamamen bilimsel verilerden elde edilen neticelere göre vücut savunma mekanizması üzerinde etkili olan maddelerden hap şeklinde gıda takviyesi elde etti. Bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla uzun araştırmalar ve denemeler sonrası Kurkumin, Kuarsetin, Kapsaisin ile Propolis'ten elde edilen gıda takviyesinin herhangi bir yan etkisinin olmadığı belirtildi. Kurkumin maddesinin korona virüsü azaltıcı ve engelleyici olduğunu belirten Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu, elde ettikleri gıda takviyesiyle vücudun savunma mekanizmasının daha da artacağını dile getirdi.

"Özellikle savunma mekanizması üzerinde etkili olabilecek maddeleri araştırma yoluna gittik"

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu, "Gıda takviyeleri özellikle son yıllarda, insanların yaşam biçimlerinin değişmesi ve beslenme tarzlarındaki değişiklikler sonucunda bazı maddeler; yağlar, lipitler gibi takviye gıda olarak insanlar almayı tercih ediyorlar. Çünkü kendilerini daha zinde, daha enerjik hissetmek istiyorlar. Bunu da yaşam tarzları gereğince aldıkları besinlerle sağlayamadıkları inancındalar. Araştırmalara bakıldığında Türkiye'de gıda takviyelerinin pazarı 2011'de 360 milyon lirayken, 2020'de ise 900 milyon lira gibi bir rakama ulaşmakta. Bilinçsiz gıda takviyesi oluşturup piyasaya sürülmesi noktasından yola çıkarak özellikle bu alana bir katkı sağlamak istedik. Katkımız şöyle; daha bilimsel verilere dayalı bir ürün ortaya çıkartarak, insanlara bu konuda daha yararlı olabilmeyi düşündük. Bu amaçla Sakarya Üniversitesi Teknokent'te bulunan şirketimiz bünyesinde bir araştırma faaliyetine girdik. Yaklaşık 1 yıllık bir literatür araştırması neticesinde özellikle savunma mekanizması üzerinde etkili olabilecek maddeleri araştırma yoluna gittik. İnsanların kendilerini daha zinde, enerjik hissetmeleri için bu tip maddelere çok fazla yönelim var. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, her maddeyi bu konuda kullanmama gibi bir noktaya dikkat etmek gerekiyor" dedi.

"Ürünü piyasaya hazır hale getirdik"

Tarım Bakanlığından ruhsat alınarak ürünü piyasaya hazır hale getirdiklerini belirten Küçükislamoğlu, "Bir yıldan fazla bir çalışma sonucunda Zerdapol adında bir ürün ortaya koyduk. Bunların kontrolünü sağlayan, ruhsatlandıran Tarım Bakanlığına müracaat ederek bu marka altında bir ruhsat başvurusunda bulunduk ve ruhsatımız kabul edildi. Ürünü piyasaya hazır hale getirdik. Ürünün içerisinde 4 tane bileşen, bileşik var. Bu bileşenler dediğim gibi tamamen bilimsel verilerden elde edilmiş neticelere göre bir araya getirildi. Gerçekten kendimiz kullandığımızda normal hayatımızda kendimizi çok daha zinde, çok daha enerjik hissediyoruz. Bunu kullanan arkadaşlarımızdan da aynı tepkiyi aldık. Herhangi bir yan etkisinin olmadığını gördük ve böyle bir ürünü üreterek piyasaya sürmekle insanlara çok daha faydalı olduğumuzun düşüncesindeyiz" diye konuştu.

"Bir ilaç olarak değerlendiremeyiz"

Elde ettikleri gıda takviyesinin ilaç olarak nitelendirilmemesi gerektiğini dile getiren Küçükislamoğlu, "Ortaya koyduğumuz ürünün içerisinde bulunan curcumin ile ilgili 2019 yılında yapılan bilimsel çalışma bizi daha da heyecanlandırdı. Özellikle mücadele ettiğimiz, yoğun bir şekilde insanları etkileyen korona virüs ile ilgili yapılan çalışmada; hücreye bağlanışı, proteinlere virüsün bağlanışının ve bunları bağlayan, oluşturan enzimleri ciddi bir şekilde engellediği, azalttığı belirtilmekte. Bu da bize ayrı bir heyecan katmakta. Ama tabii ki bunu bir ilaç olarak değerlendiremediğimiz, böyle bir şey söyleyemediğimiz için bir etkisinden şuanda bahsetmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

Gıda takviyesinin zinde ve enerjik hissettirmesinin yanı sıra vücuda girecek olan virüslere karşı vücudun savunma mekanizmasını daha da güçlendireceğini söyleyen Küçükislamoğlu, "Bu bilgilerin ışığında şu sonucu çıkartabiliriz. Bu oluşturduğumuz karışımın; insanın daha zinde hissetmesi, daha enerjik hissettirmesinden farklı olarak birde tabii ki vücudumuza girecek olan virüslere, bakterilere karşı vücudumuzun savunmasının daha güçlü olacağı anlamına da geliyor" ifadelerini kullandı.

SAÜ'lü profesörlerden korona virüse karşı savunma kalkanı
SAÜ'lü profesörlerden korona virüse karşı savunma kalkanı
SAÜ'lü profesörlerden korona virüse karşı savunma kalkanı
SAÜ'lü profesörlerden korona virüse karşı savunma kalkanı

Sakarya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi, Sakarya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık SAÜ'lü profesörlerden korona virüse karşı savunma kalkanı - Son Dakika


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