SAÜ MBD Yüzleri Güldürdü

Gönül coğrafyası çerçevesinde devam eden 'Kütüphanesiz Okul İstemiyoruz' projesinde Sakarya'dan Mardin'e kitap yardımı gerçekleştirildi.

Çocuklarımıza kitapların yanı sıra kalem, defter, dosya, araç-gereç, kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Milli Birlik Ve Düşünce Derneği Sakarya İl Başkanı Hayati Özsipahi ve yönetimin öncülük ettiği 'Kütüphanesiz Okul İstemiyoruz' projesinde Milli Birlik Ve Düşünce Derneği Sakarya Üniversitesi Teşkilatından Özcan Kocakaplan da, "Bir şehire, yüzlerce çocuğa ve binlerce tebessüme vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Okullara, çocuklara ulaşmaya ve yüzleri güldürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.