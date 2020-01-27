SAÜ Mezunlar Derneği olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika
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SAÜ Mezunlar Derneği olağan genel kurulu yapıldı

7 saat önce

Sakarya Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin yeni başkanı Talha Genç oldu.

SAÜ Mezunlar Derneği olağan genel kurulu yapıldı, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin yeni başkanı Talha Genç oldu.


Sakarya Üniversitesi Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. SAÜ Mezunlar Derneği Başkanlığı görevini yaklaşık bir yıldır sürdüren Doç. Dr. Furkan Beşel, başkanlık görevini Araştırma Görevlisi Abdullah Talha Genç'e devretti. Doç. Dr. Furkan Beşel, öğrencilerin üniversiteye aidiyet duygularını artırmaya yönelik çalışmalar yaktıklarını, öğrenci kulüpleriyle toplantılar düzenlediklerini, derneğe ait web sitesi ve sosyal medya hesapları oluşturulduğunu, mezunların iş bulma imkanlarını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ve logolu hediyelik ürünler hazırlatıldığını ifade etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Furkan Beşel, "Büyükşehir Belediyesinde görevlendirilmiş olmam ve iş yoğunluğum dolayısıyla müsaade istemiş bulunmaktayım. Görev süresince yönetim kurulumuza her konuda destek olan ve yol gösteren başta Sakarya Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan Hocamıza ve üniversite yönetimimize ayrıca teşekkür ederiz. 200 bin mezunu ve yaklaşık bin üyesi ile üniversitemiz ve şehrimiz için önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Sakarya Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin yeni yönetimine başarılar diliyorum" dedi.


Sakarya Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı seçilen Araştırma Görevlisi Abdullah Talha Genç ise, "Yeni yönetim olarak mezunlarımıza aidiyet duygusu kazandıracak, eski mezunlarımıza ulaşacak, etkin sosyal medya kullanımı ile çalışmalarımızı artıracağız. Görevi devraldığımız Doç. Dr. Furkan Beşel başkanlığındaki yönetime emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Onların açtığı yolda çıtayı daha yukarı çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


Sakarya Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin yeni yönetim kurulu ise Araştırma Görevlisi Abdullah Talha Genç, Araştırma Görevlisi Mervan Selçuk, Dr. Mücahit Özdemir, Araştırma Görevlisi Salih Ulev ve Araştırma Görevlisi Veysel İnal'dan oluşuyor. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:44 Kaynak: İHA
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