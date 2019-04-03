Son Dakika Haberleri: Saü Mühendislik Fakültesinde Dekan Değişimi

Saü Mühendislik Fakültesinde Dekan Değişimi

1 saat önce

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ayhan görevini Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Alp'a devretti.

Saü Mühendislik Fakültesinde Dekan Değişimi, System.String[]
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ayhan görevini Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Alp'a devretti.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, görevini düzenlenen törenle Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Alp'a devretti. Törende konuşan rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Prof. Dr. Ali Osman Ayhan'a teşekkür etti. SAÜ'de Mühendislik Fakültesinin aktif katkısı olmadan hiç bir şey yapılamaz diyen Prof.Dr. Fatih Savaşan, "Özellikle araştırma alanını taşıyacak ana fakültelerimizden biridir. Yaklaşık 7 aydır dekanlık görevini büyük bir özveriyle yürüten Ali Osman hocamız, bölümlerin aktif desteğini alarak eğitim ve araştırma çalıştayları düzenledi. Eğitimde kalitenin artırılmasını, sektör derslerinin devreye sokulmasını, proje fikirlerinin ortaya çıkarılmasını ve projelendirilmesini temin etti. Fakültenin idari süreçlerini de gözden geçiren ve sistematize eden hocamıza teşekkür ederiz" dedi.

Asli görevimiz akademisyenlik tir. Ali Osman hocanın her alandaki katkısını en yüksek düzeyde sürdüreceğinden şüphemiz yok diyen Prof. Dr. Savaşan, "Ahmet Alp hocamız bayrağı devraldı. Değişen Dünya'da yenilenme ve iyileştirme çabaları sürgit devam etmeli. Hocamız bu işe hakkını verecektir" diye konuştu.

Fakülte öğretim üyeleri, bölüm başkanları ve idari personeline görevi boyunca desteklerinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, "Hocalarımızın ve rektörlüğümüzün desteği her zaman yanımızda idi. Yaklaşık 7 aylık görevim boyunca üniversitemizin hedefleri doğrultusunda fakülte olarak yol almaya çalıştık. Daha baştan dekanlığımın vekalet süresi ile sınırlı kalmasını rektörümüzden istemiştim. Ama benim görev anlayışım son dakikaya kadar ilk gün heyecanı ile çalışmayı gerektirdiğinden devir teslim törenini icra ettiğimiz şu ana kadar gayretlerimi sürdürdüm. Ahmet hocamı desteklemek fakültemizin bir öğretim üyesi olarak zaten benim görevim. Ama tecrübelerimden de istifa etmek ihtiyacı olursa istediği zaman hocamızın emrindeyim" şeklinde konuştu.

Devraldığı görevi heyecan ve etkinlikte devam ettirme gayreti içinde olacağını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Alp, "Ali Osman hocamdan devraldığım görevi onda gözlemlediğim heyecan ve etkinlikte devam ettirme gayreti içinde olacağım. Elbette hocamın tecrübelerinden ve akademisyen ve çalışanlarımızın desteğinden faydalanacağım" dedi.

Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen devir teslim törenine Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Prof. Dr. Temel Gürdal, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve fakülte personeli katıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:52 Kaynak: İHA

Osman Ayhan, Sakarya Üniversitesi, Ahmet Alp, Ali Osman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 17 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılacak Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 16:13:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saü Mühendislik Fakültesinde Dekan Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]