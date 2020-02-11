SAÜ'nün 50. yılı kapsamında spor etkinlikleri kutlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAÜ'nün 50. yılı kapsamında spor etkinlikleri kutlanacak - Son Dakika

SAÜ'nün 50. yılı kapsamında spor etkinlikleri kutlanacak

6 saat önce

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Sakarya'da Üniversitenin 50'nci Yılı Etkinlikleri" kapsamında spor etkinlikleri düzenlenecek.

SAÜ'nün 50. yılı kapsamında spor etkinlikleri kutlanacak, System.String[]

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Sakarya'da Üniversitenin 50'nci Yılı Etkinlikleri" kapsamında spor etkinlikleri düzenlenecek.


SAÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (SKS) Spor Şube Müdürlüğü tarafından"Sakarya'da Üniversitenin 50'nci Yılı Etkinlikleri" etkinliği düzenlenecek. Futbol turnuvası, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine büyük bir heyecana sahne olacak. Bu kapsamda Mart ve Nisan aylarında yapılacak Öğrenci ve Personel ligleri müsabakalarının kayıtları 3 Şubat'ta başladı. SKS Spor Müdürlüğünde yapılacak kayıtlar 25 Şubat'a kadar devam edecek. - SAKARYA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:02 Kaynak: İHA
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