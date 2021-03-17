SAÜ'nün ilk büyük çaptaki e-spor festivali başlıyor - Son Dakika

SAÜ'nün ilk büyük çaptaki e-spor festivali başlıyor

17.03.2021 11:55
SAÜ'nün ilk büyük çaptaki e-spor festivali başlıyor, System.String[]

Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) Dijital Oyunculuk ve Elektronik Sporlar Öğrenci Topluluğu tarafından, SAÜ'nün ilk büyük çaptaki "E-Spor Bahar Festivali" 20-28 Mart'ta düzenlenecek.

Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) Dijital Oyunculuk ve Elektronik Sporlar Öğrenci Topluluğu tarafından, SAÜ'nün ilk büyük çaptaki "E-Spor Bahar Festivali" 20-28 Mart'ta düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Mezunlar Derneği'nin desteğiyle düzenlenecek festivalde "League of Legends", "Valorant" ve "Teamfight Tactics" oyunlarının turnuvaları online olarak gerçekleşecek.

Turnuvada yer almak isteyen SAÜ öğrencileri karşılaşmalara online olarak katılım sağlayabilecekler. Turnuvanın finali 28 Mart'ta "https://twitch.tv/sauesport" adresinden yayınlanacak.

Yayında sürpriz hediyeler ve 13 bin 900 Riot puanı değerinde çekilişler de gerçekleştirilecek.

Sadece SAÜ öğrencilerinin katılabildiği festivale başvurular https://linktr.ee/sauespor adresi üzerinden alınacak.

Sakarya Üniversitesi, valorant, Espor, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAÜ'nün ilk büyük çaptaki e-spor festivali başlıyor - Son Dakika


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