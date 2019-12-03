SAÜ öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.



Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ender Düşünce Platformu Temsilcisi Arda Yiğit ve arkadaşları; Sakarya Üniversitesi Rock Topluluğu Temsilcisi Kadir Pehlivan, Birol Kartal ve arkadaşları Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevini ziyarette bulundurlar.



Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan sevgisine sahip olan insanlar, bu sevgiyi geleceğe taşıma konusunda ve çocuklara hayvan sevgisini aşılama konusunda bizlere çok yardım etmektedir. Öğrencilerimizin genç yaşta böyle önemli bir duyarlılığı kazanmış olmaları bizler için çok önemli. Bu ziyareti yaptıklarından dolayı öğrenci topluluklarına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bakımevine gelecek olan vatandaşlarımız için hafta içi mesai saatlerinde ziyaret edebilirler. Tüm vatandaşlarımız bakımevine davetlidir" denildi. - SAKARYA