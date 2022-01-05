SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal İnat, Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal İnat, Rusya'nın, Ukrayna'yla doğrudan savaşa girme ihtimalinin düşük olduğunu, bu ay NATO ile yapılacak görüşmelerde istediği şartlar sağlanmazsa, desteklediği silahlı gruplar yoluyla Ukrayna'ya müdahale etmeyi sürdüreceğini söyledi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnat, soğuk savaş sonrası ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşayan Rusya'nın bu zayıflık döneminde birçok bölgeyi Batı'ya karşı kaybettiğini bildirdi.

Prof. Dr. İnat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Batı'nın nüfuz alanını daha da doğuya doğru genişletmeyi hedeflediğini düşündüğüne değinerek, "Mesela Gürcistan AB ile ilişkilerini çok geliştirdiğinde, Rusya'nın tepkisi Gürcistan'ın bölünmesi ve Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini kaybetmesine varan bir askeri çatışma oldu. Belarus örneğinde ise Rusya'nın kendisine yakın Lukaşenko yönetimine AB karşısında verdiği güçlü desteğin bu ülkeyi şimdiye kadar silahlı çatışmalardan uzak tutmaya yettiği görülüyor." ifadesini kullandı.

"Rusya, kazandığını zannederken bütün Ukrayna'yı kaybediyor"

Rusya'nın hatalı davranarak, Ukrayna gibi tarihsel ve kültürel açıdan kendisine çok yakın bir ülkeyi kaybetmeye doğru gittiğine dikkati çeken İnat, "Evet, bir parçasını kontrol altına almış gibi gözüküyor olabilir fakat Ukrayna'nın büyük bir kısmının Rusya'ya karşı düşmanlık beslemesine yol açmış ve Batı'ya yaklaşmasına yol açmış durumda. Moskova, Ukrayna'da hata yaptıkça Kiev yönetimini kendisinden daha fazla uzaklaştırıyor ve Rusya'ya karşı Ukrayna milliyetçiliğini körüklüyor. Kırım ve Donbass bölgelerini kazandığını zannederken bütün Ukrayna'yı kaybediyor aslında." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal İnat, Rusya'nın Ukrayna'yla doğrudan savaşa girme ihtimalinin düşük olduğunu dile getirerek, bu ay NATO ve Rusya arasında yapılacak görüşmelerde istediği şartlar sağlanmazsa, Rusya'nın desteklediği silahlı gruplar yoluyla Ukrayna'ya müdahale etmeye devam edeceğini belirtti.

Mevcut gerginliğin doğrudan çatışmaya dönüşme ihtimalinin Ukrayna yönetiminin vereceği tepkiye bağlı olduğunu aktaran İnat, Kiev yönetiminin, Rusya ile doğrudan savaşa sürüklenmek istemeyeceğini vurguladı.

"Rusya, taleplerini kabul ettirmek için gerilimi tırmandırıyor"

İnat, iki ülke arasında doğrudan çatışma çıkması halinde NATO'nun doğrudan Rusya'ya karşılık verme ihtimalini zayıf görerek, şunları kaydetti:

"Çünkü Batı'nın Ukrayna meselesinde şu ana kadar kararlı ve ortak tutum sergilemekten uzak olması ve Rusya'nın agresif politikalarına sahne olan Gürcistan, Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki pasif tavrı buna işaret ediyor. Bu ülkelerdeki çatışmalara baktığımızda Batı'nın Rusya'ya karşı ortak hareket etmediğini, örneğin Moskova'nın Libya'da nüfuzunu geliştirmesine karşı NATO üyesi ülkelerin bazılarının Rusya ile aynı safta yer aldıklarını ya da Suriye meselesinde Türkiye'yi, Rusya-İran-Esad ittifakı karşısında yalnız bıraktıklarını ve Gürcistan'ın güvenliği konusunda verdikleri sözü tutmayıp bu ülkeyi kaderine terk ettiklerini gördük."

"Doğrudan çatışmaya girmeden Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları daha geniş alanlara yayabilecek Rusya'nın" gerilimi tırmandırmasının sebebinin, baskı kurarak taleplerini kabul ettirmek istemesi olduğunu değerlendiren İnat, böylece hem Kiev yönetimi hem de ona destek veren Batılı ülkeler üzerinde baskı oluşturup onları geri adım atmaya zorlamaya çalıştığını öne sürdü.

"Rusya'nın arabuluculuk meselesine sıcak bakmadığını biliyoruz"

Türkiye'nin her iki tarafla da iyi ilişkiler sürdürme arzusu içinde olduğundan gerginlikten olumsuz etkilendiğini vurgulayan İnat, şu anda bile Rusya'nın, Türkiye tarafından Ukrayna ordusuna satılan SİHA'lardan ve Ankara'nın Kırım konusundaki söylemlerinden rahatsız olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Kemal İnat, Türkiye'nin arabuluculuğunun iki tarafın da kabul etmesiyle mümkün olabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat Rusya'nın arabuluculuk meselesine sıcak bakmadığını biliyoruz çünkü Ukrayna sorununu bir tür iç meselesi olarak görüyor. Ancak Ukrayna, Gürcistan gibi küçük bir ülke değil, 45 milyona yakın nüfusu var ve askeri güçle boyun eğdirilmesi ve kontrol edilmesi, Rusya için bile çok zor olur. Moskova'nın Afganistan tecrübesini de unutmaması gerekir."