SAÜ personeline aile içi iletişim eğitimi verildi - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce personele yönelik aile içi iletişim eğitimi düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Fuat Sezgin Salonu'nda gerçekleşen eğitime, Doç. Dr. Yusuf Genç konuşmacı olarak katıldı.

İnsan ilişkilerini tanımlayarak konuşmasına başlayan Genç, kadın-erkek ilişkisini ve eğitimin ana konusu olan aile kavramını detaylandırarak anlattı.

Katılımcılara soru yönelterek ebeveynlik rolünü sorgulamalarını sağlayan Genç, çocuk büyütülmesinde dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

Ebeveynlerin çocuklarını ve çocukların ebeveynlerini anlama eşiklerinin neler olduğunu grafik üzerinde aktaran Genç, ebeveynlerin sağlıklı aile içi iletişim için neler yapması gerektiği konusunda bilgi verdi.