Son Dakika Haberleri: SAÜ personelleri iftarda buluştu

SAÜ personelleri iftarda buluştu

2 saat önce

Sakarya Üniversitesi akademik ve idari personelleri, Rektörlük tarafından düzenlenen İftar yemeğinde bir araya geldi.

SAÜ personelleri iftarda buluştu, System.String[]
Sakarya Üniversitesi akademik ve idari personelleri, Rektörlük tarafından düzenlenen İftar yemeğinde bir araya geldi.

Sakarya Üniversitesi personel yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Kahraman, dekanlar, akademik ve idari personel, aileleri ile birlikte katıldı.

Ramazan Ayı'nda birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak SAÜ personeliyle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, yemeğe katılan personel ve aileleri ile tek tek selamlaştı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:10 Kaynak: İHA
Fatih, Rektör, Sakarya Üniversitesi, Güncel
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