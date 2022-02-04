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SAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü YÖKAK Kalite Güvencesi Etiketi aldı - Son Dakika

SAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü YÖKAK Kalite Güvencesi Etiketi aldı

04.02.2022 19:31
SAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü YÖKAK Kalite Güvencesi Etiketi aldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kalite Güvencesi Etiketi aldığı bildirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kalite Güvencesi Etiketi aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Enstitünün, geçen yıl YÖKAK tarafından yürütülen 2021 Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programına başvuruda bulunduğu ve değerlendirme sonucu Kalite Güvencesi Etiketi almaya hak kazanan ilk 5 enstitüden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada Kalite Güvence Etiketi'nin YÖKAK tarafından Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yusuf Yürümez'e takdim edildiği aktarıldı

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Sakarya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü YÖKAK Kalite Güvencesi Etiketi aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü YÖKAK Kalite Güvencesi Etiketi aldı - Son Dakika
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