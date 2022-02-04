SAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü YÖKAK Kalite Güvencesi Etiketi aldı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kalite Güvencesi Etiketi aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Enstitünün, geçen yıl YÖKAK tarafından yürütülen 2021 Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programına başvuruda bulunduğu ve değerlendirme sonucu Kalite Güvencesi Etiketi almaya hak kazanan ilk 5 enstitüden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada Kalite Güvence Etiketi'nin YÖKAK tarafından Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yusuf Yürümez'e takdim edildiği aktarıldı