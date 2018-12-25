Son Dakika Haberleri: Saü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde Devir Teslim

Saü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde Devir Teslim

1 saat önce

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Özkan atandı.

Saü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde Devir Teslim, System.String[]
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Özkan atandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini Nisan 2018'den beri yürüten Doç. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın, düzenlenen törenle görevini Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Özkan'a devretti. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılan devir teslim törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile öğretim üyeleri ve enstitü personeli katıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:20 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:21:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde Devir Teslim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]