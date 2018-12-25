Saü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde Devir Teslim
1 saat önce
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Özkan atandı.
Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Özkan atandı.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini Nisan 2018'den beri yürüten Doç. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın
, düzenlenen törenle görevini Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Özkan'a devretti. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılan devir teslim törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih
Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile öğretim üyeleri ve enstitü personeli katıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:20 Kaynak: İHA
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