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SAÜ ST Focount Takımı, Amerika'daki uydu yarışmasına katılacak - Son Dakika

SAÜ ST Focount Takımı, Amerika'daki uydu yarışmasına katılacak

24.11.2021 11:58
SAÜ ST Focount Takımı, Amerika'daki uydu yarışmasına katılacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ST Focount Takımı, 2022 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek uydu yarışmasında ön elemeyi geçmeyi başardı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ST Focount Takımı, 2022 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek uydu yarışmasında ön elemeyi geçmeyi başardı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, takım, dünya çapında 7 bini aşkın başvuru alan "Cansat" uydu yarışmasında ilk 200 takım arasına girdi.

Geçen senelerde yurt içinde çeşitli roket ve uydu yarışmalarına katılan ST Focount Takımı, şu ana dek katıldığı her yarışmada finale kalmaya hak kazandı.

Takım, son olarak 2021'de yapılan roket yarışmasında Sakarya Üniversitesini başarılı şekilde temsil etmişti.

SAÜ ST Focount Takımı, Amerika'daki uydu yarışmasına katılacak
SAÜ ST Focount Takımı, Amerika'daki uydu yarışmasına katılacak
SAÜ ST Focount Takımı, Amerika'daki uydu yarışmasına katılacak

Amerika Birleşik Devletleri, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAÜ ST Focount Takımı, Amerika'daki uydu yarışmasına katılacak - Son Dakika


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