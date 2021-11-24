SAÜ ST Focount Takımı, Amerika'daki uydu yarışmasına katılacak - Son Dakika

Takım, son olarak 2021'de yapılan roket yarışmasında Sakarya Üniversitesini başarılı şekilde temsil etmişti.

Geçen senelerde yurt içinde çeşitli roket ve uydu yarışmalarına katılan ST Focount Takımı, şu ana dek katıldığı her yarışmada finale kalmaya hak kazandı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, takım, dünya çapında 7 bini aşkın başvuru alan "Cansat" uydu yarışmasında ilk 200 takım arasına girdi.

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