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SAÜ, SUBÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

SAÜ, SUBÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

16.02.2022 14:14
SAÜ, SUBÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Sosyal, Bilimsel ve Teknoloji İş Birliği Protokolü" için imzalar atıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Sosyal, Bilimsel ve Teknoloji İş Birliği Protokolü" için imzalar atıldı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sakarya Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Vali Çetin Oktay Kaldırım, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer Tatlı ve diğer yetkililer katıldı.

Taraflar arasında birçok alanda iş birliğini öngörülen protokol kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim kademelerindeki okullarda eğitim alan öğrencilerin gelişiminin sağlanması, öğretmenlerin de bilimsel araştırma ve lisansüstü eğitimlerine destek verilmesi için üniversitelerin desteğiyle Ar-Ge faaliyetlerinde bulunulması hedefleniyor.

Vali Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, toplumların refah seviyesini yükselten ve onları daha başarılı, daha huzurlu kılacak yegane unsurun eğitim olduğunu belirterek, "Böylesi projelerle gençlerimizin ve çocuklarımızın etkileşim ve iletişim halinde olmalarının, sosyal, bilimsel ve teknoloji alanlarını iyi kullanmak adına bir araya gelerek ileriye dönük düşüncelerini şekillendirmelerinin faydalarını, daha ileriki yıllarda bariz bir şekilde göreceğimizi ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şehirdeki eğitim ortamını ileriye taşıyacak projelerin protokolün geniş kapsamına dahil edildiğini vurgulayan Vali Kaldırım, "Her alanda bu tür iş birliklerinin, paylaşımların, desteklerin önemini defaatle savunduğumuz gibi, elbette uygulamada neler yapıldığının da iyi takip edilmesini önemsiyoruz. Bununla birlikte çocuklarımız ve gençlerimizin yanı sıra iş birliği protokolünde öğretmenlerimizin de özellikle lisansüstü alanlardan daha iyi faydalanmalarının sağlanmasına yönelik çalışmaların yer almasını da yararlı buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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milli eğitim bakanlığı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Valiliği, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAÜ, SUBÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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