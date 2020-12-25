SAÜ tarafından "Tefsire Adanmış Bir Ömür: Süleyman Ateş" paneli düzenledi - Son Dakika

SAÜ tarafından "Tefsire Adanmış Bir Ömür: Süleyman Ateş" paneli düzenledi

25.12.2020 16:15
SAÜ tarafından

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından "Tefsire Adanmış Bir Ömür: Süleyman Ateş" konulu panel düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından "Tefsire Adanmış Bir Ömür: Süleyman Ateş" konulu panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eski Diyanet İşleri Başkanı emekli akademisyen Prof. Dr. Süleyman Ateş'in onur konuğu olarak katıldığı panel, SAÜ İlahiyat Fakültesinin youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Moderatörlüğü İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Karataş tarafından yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Panelde konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, akademide önemli olan hususlardan birinin kıymetli hocaların anlaşılması ve onların alana yaptığı katkıların analiz edilmesi olduğunu belirtti.

"Tefsire Adanmış Bir Ömür" serisinin bu anlamda önemine dikkati çeken Savaşan, "İslam'la ilgili olan konuların son zamanlarda işin ehli olmayan kişiler tarafından düşük seviyelerde tartışılması üzüntü verici. Bu tür programlar bu konuda ayrı bir öneme haiz." dedi.

Programın onur konuğu olan Prof. Dr. Süleyman Ateş ise her insanın fani olduğunu belirterek, "Biz de bir gün yok olacağız. Ama insan ölür eseri kalır. İnsan eseriyle yaşar. Eserlerindeki fikirleri sürdükçe, devam ettikçe, anıldıkça o insan yaşıyor demektir. Şimdi biz kitaplarımızla inşallah insanlara ışık tutmaya çalıştık. Belki ilerideki nesillere de ışık tutar bunlar. Özellikle yetiştirdiğimiz talebelerle de bu milletin kültürüne katkılar sunmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Panelin sonunda, canlı yayına yorum yazanlar arasında yapılan çekilişte 15 kişi "Tefsire Adanmış Bir Ömür: Süleyman Ateş" kitabı almaya hak kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi, Süleyman Ateş, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAÜ tarafından 'Tefsire Adanmış Bir Ömür: Süleyman Ateş' paneli düzenledi - Son Dakika


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