SAÜ Teknokent Firması Siemens'ten Yatırım Alacak - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Fatih Savaşan, fizik tedavi robotu geliştirerek Siemens Healthineers'ten yatırım alan Sakarya Teknokent firması Medroco'yu ziyaret etti.

Sakarya Üniversite mezunlarının kurduğu Medroco firması Siemens Healthineers'in düzenlediği Innovation Think Tank Start-up Network (ITT-STN) etkinliğinde birinci olarak yatırım hakkı kazandı. Medroco'nun üzerinde çalıştığı cihaz, evde fizik tedavi ve rehabilitasyon yapılmasını sağlıyor. Medroco bünyesindeki mühendisler, rehabilitasyon alanında geliştirilen robotik ve sensör teknolojileri ile fiziksel ve nörolojik dezavantajları bulunan bireylerin hayatlarına değer katmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı amaç ediniyor.

Medroco'nun başarısını tebrik etmek için SAÜ Teknokent'i ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Başaran, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş ile geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi aldı. Medroco'nun aynı zamanda kurucusu olan Medroco'nun kurucusu SAÜ Mekatronik mezunu Ömer Faruk Başargan, ürettikleri robotun hem fizik tedavi hem de nörolojik tedavi uyguladığını söyledi.

Ürettikleri robotun, robotik rehabilitasyon alanında bir ilk olduğunun altını çizen Başargan, "Doktorların uzaktan verdiği komutlara göre hastayı hareket ettiren bu robot, hastayı tedavi eden bir robota dönüşüyor. Bugüne kadarki robotlar sadece nörolojik tedavi üzerine çalışıyorken bu robot, hem fizik tedavi hem de nörolojik tedaviyi bir araya getiriyor" dedi. Başargan, Siemens'ten alınan yatırım neticesinde fabrika kurulacağını ve robotun seri üretimine de geçileceği müjdesini verdi.

Robotu bizzat kullanan Rektör Savaşan, oyun oynatarak fizik tedavi uygulayan robotun hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik olmasını takdir etti. SAÜ Mezunlarının başarılarını öğrendikçe gururlandığını söyleyen Savaşan, "Mezunlarımızın 3 yıl bile olmadan bu noktaya gelmesi çok güzel. Kuluçka merkezleri ve Teknokentimizde güzel bir ekosistem oluşuyor. Gençlerimiz zihinlerini bir araya getirince güzel sonuçlar çıkıyor. Önemli olan önce organize olmak, sonra çok çalışmaktır. Bilgisayar Bilişim Fakültelerimizde öğrenciler erkenden staj veya iş imkanı bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

Medroco'nun aynı zamanda kurucusu olan SAÜ Mekatronik mezunu Ömer Faruk Başargan, geliştirdikleri teknoloji sayesinde fizik tedaviye ihtiyaç duyanların hastaneye gitmeden tedavi Sakarya Teknokent'te kurulan Medroco, faaliyetlerinde Sakarya Teknokent ve Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezinde devam ediyor.

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