SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Karabay: "Çin aşısında kullanılan teknik yıllardan beri uygulanıyor" - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Türkiye'nin Çin'den aldığı inaktif özellikli Kovid-19 aşısında kullanılan tekniğin yıllardan beri uygulandığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karabay, salgın tüm dünyada etkisini artırırken, aşı çalışmalarının ise dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sürdürüldüğünü anımsattı.

Karabay, TÜBİTAK tarafından bu konuda projelendirilen birçok araştırmanın devam ettiğini ve Erciyes Üniversitesine ait bir aşı projesinin faz 1 deneylerinin yapıldığını anlattı.

"İnaktif aşılar yıllardır güvenle kullanılıyor"

Karabay, kamuoyunda yapılan "Alman aşısı mı, Çin aşısı mı?" tartışmalarına değinerek, Çin'in Sinovac firmasının ürettiği aşının inaktif tam virüs aşısı olduğunu ve bu tekniğin uzun yıllardır uygulandığını vurguladı.

Pfizer Inc. ve BioNTech SR. ortaklığında üretilen aşıda kullanılan haberci RNA yönteminin ise daha çok kanser aşıları için üzerinde çalışılan bir yöntem olduğunu ve bir enfeksiyon hastalığını önlemek adına ilk defa kullanılacağına işaret eden Karabay, şunları kaydetti:

"Çin aşısında kullanılan teknik yıllardan beri uygulanıyor. Örneğin Hepatit A aşısı bu teknikle hazırlanmaktadır ve yıllardır güvenli bir şekilde bu aşıyı kullanmaktayız. Dolayısıyla inaktif bir aşı yaptırılmasında bir sakınca görmüyorum. BioNTech aşısının da ilk deneylerinde oldukça başarılı sonuçlar gözüküyor. Bununla beraber yıllar içinde antikor düzeyini ne kadar koruyabildiğini gösterecek klinik çalışmalara ihtiyacımız var. Her iki aşı arasındaki en önemli fark, Çin aşısında saklama koşulları çok daha kolayken BioNTech aşısının ise eksi 70 dereceyi bulan saklanma mecburiyeti kullanımını zorlaştırıyor."

"Bakanlığın uygun bulduğu aşının uygulanmasında fayda olduğunu düşünüyorum"

Türkiye şartlarına en uygun aşıya Sağlık Bakanlığının karar vereceğinin altını çizen Karabay, "Aşılarda etkinlik, güvenilirlik, saklama ve uygulama koşulları gibi birçok dinamik göz önüne alınıyor. Bütün bu faktörleri birleştirerek en doğru kararı verecek olan Sağlık Bakanlığıdır. Ancak şunu söylemek isterim ki 'Çin aşısı', 'Alman aşısı', 'Amerikan aşısı' gibi ayrımlar yapmadan Bakanlığın uygun bulduğu, uygulanmasına izin verdiği aşının uygulanmasında fayda olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karabay, aşıların toplum bağışıklığını artırmada önemli olduğunu belirterek, "Bir toplumda bağışık insanların sayısı artarsa enfeksiyonun bulaşma zinciri kırılır ve toplumdaki enfeksiyon yaygınlığı azalır. Bu nedenle toplumdaki bağışık insanların sayısının artması hastalığın azalması adına son derece değerlidir ve önemlidir. Bir toplumun yüzde 70'inin etkene karşı antikorları olursa o toplumda hastalığın sıklığı dramatik bir şekilde değişmekte ve hastalığın yayılması durmaktadır.

Herkes kendi bedenine aşı yaptırıp yaptırmama kararını kendisi verecek. Bu aşıların hepsi dünyadaki en hızlı hazırlanan aşılar. Bu aşıların hazırlanması sırasında pandemi nedeniyle birçok basamakta hızlandırılma zorunluluğu oldu. Ancak hastalığın getirdiği risk göz önüne alındığında hastalığı durdurmada en önemli çözümlerden biri aşılamadır." ifadelerini kullandı.