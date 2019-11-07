SAÜ Yabancı Diller Bölümü'nde öğrenci dostu uygulamalar

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Ulvican Yazar, bölümde öğrenci dostu uygulamalar yaptıklarını bildirdi.

Yazar, yaptığı yazılı açıklamada, yabancı diller bölümünde ders materyallerinin seçiminin tamamen akademik amaçlara uygunluğuna göre yapıldığını ve tüm firmalardan örnek kaynak teklifleri alındığını belirtti.

Materyallerin yabancı diller bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından rastgele seçilen öğretim elemanlarıyla oluşturulan kitap seçim komisyonunca belirlendiğini ifade eden Yazar, şunları kaydetti:

"Materyal seçimi yapılırken, içeriğin güncelliği, görselliği, otantik olması, değişen dünya eğitim anlayışına uygunluğu, teknolojinin eğitime entegrasyonu gibi detaylara özellikle dikkat edilmektedir. Elektronik ve çevrim içi kaynakların da etkili bir biçimde dil öğrenme süreçlerine dahil edilmesine de çok önem verilmektedir. Uygulanan Hibrit yöntem gereği bu kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla beraber, materyal secim kriteri olarak önem verilen diğer bir husus da akademik olarak uygun bulunan materyallerin, fiyat açısından bir devlet üniversitesi öğrencisi profiline uygunluğu ve öğrenciler için ekonomik açıdan erişilebilirliği olmasıdır. Öğrencilerimiz seçilen materyalleri piyasa fiyatının en düşüğüne, isterlerse taksitli olarak ve istedikleri ildeki bayilerden alabilmektedirler. Öğrencilerimiz hiçbir şekilde hiçbir şeye zorunlu tutulmamaktadır. Bunlara ek olarak, maddi durumunun uygun olmadığını belgeleyen öğrencilerimiz için bir yıl boyunca kullanacakları kaynakları ücretsiz olarak temin edebilecekleri kitap bursu desteği de sağlanmaktadır."