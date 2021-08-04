SAÜ'ye Kayıt Olan 7 Bin 773 Öğrenci Fidanla Karşılanacak - Son Dakika

SAÜ'ye Kayıt Olan 7 Bin 773 Öğrenci Fidanla Karşılanacak

SAÜ\'ye Kayıt Olan 7 Bin 773 Öğrenci Fidanla Karşılanacak
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), üniversiteye yeni başlayacak 7 bin 773 öğrencinin her biri için bir fidanı toprakla buluşturacak.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), üniversiteye yeni başlayacak 7 bin 773 öğrencinin her biri için bir fidanı toprakla buluşturacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Gençlerimiz, Türkiye'nin sorunlarına çok duyarlı. Gençlerimizin bu duyarlılığına bir karşılık ve Türkiye'nin geleceğine nefes olsun diye her bir kayıt için yeni bir fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

SAÜ, bünyesinde eğitime başlayacak yeni öğrenciler için anlamlı bir projeye imza attı. '7773 öğrencimizi 7773 fidanla karşılıyoruz' başlıklı proje kapsamında SAÜ, üniversiteye kayıt yaptıracak her öğrenciye hoş geldin nişanesi olarak bir fidanı toprakla buluşturacak. Fidanların maliyetleri ise üniversitede eğiteme başlayacak olan öğrencilerin hocaları tarafından karşılanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise gençlerin ülke sorunlarını yakından takip ettiklerini ve ülkeyi derinden sarsan orman yangınlarında gençlerin ne kadar duyarlı davrandıklarını bildiğine değindi. Gençlerin duyarlılığı ve Türkiye'ye adeta bir nefes olması adına her bir öğrenci için fidan dikeceklerini aktardı. "Gençlerimiz, Türkiye'nin sorunlarına çok duyarlı"

Üniversite bünyesinde eğitime başlayacak her bir öğrenci için fidan dikeceklerini dile getiren SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Sakarya Üniversitesi'ne bu yıl 7 bin 773 yeni kayıt yapacağız. Biz Türkiye'nin geleceğine nefes olsun diye, Sakarya Üniversitesi'ne bu yıl kayıt olacak her bir öğrencimiz için fidan bağışlayacağız. Gençlerimiz, Türkiye'nin sorunlarına çok duyarlı. Özellikle Akdeniz bölgesinde birçok noktada yangın var, tabi sadece Türkiye'de değil farklı ülkelerde de var. Gençlerimizin gerek sosyal medya üzerinden gerekse değişik görüşmelerimizde bu konuya oldukça duyarlı olduklarını biliyoruz. Gençlerimizin bu duyarlılığına bir karşılık ve Türkiye'nin geleceğine nefes olsun diye her bir kayıt için yeni bir fidanı toprakla buluşturacağız. ve İnşallah Türkiye'de ki gençlerin sorunlara hassasiyeti sayesinde her alanda daha aydınlık gelecek bizi bekliyor. Biz bu konsepti geliştirirken İletişim Fakültemizin hocaları bunu ilk defa gündeme getirdiler. ve o zaman bunu tüm üniversitemize yaymak istedik. Hocalarımızdan da destek gördü. Dolayısı ile kayıt yaptırarak üniversitemize gelecek öğrencilerimizin hocaları olacak kişiler her bir öğrencimize, hoş geldiniz nişanesi olarak ve onların hassasiyetlerine bir tebessüm olarak bu projeyi destekleyecekler. Dolayısı ile finansmanı hocalarımız tarafından yapılan ve öğrencilerimizin adına dikilecek fidanların projesini başlattık. Fidanların, Türkiye'nin hangi bölgesine dikileceğine ise ilgili kurumlar karar verecek. Bu veya benzeri bizim öğrencilerimizin hassasiyetlerine karşılık gelen ve onların tebessüm edeceği, huzur bulacağı bir takım projeler elbette geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. 246 kez görüntülendi.

Kaynak: Habermetre

Sakarya Üniversitesi, Türkiye, Fatih, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum SAÜ'ye Kayıt Olan 7 Bin 773 Öğrenci Fidanla Karşılanacak - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Arhavi'de Kuduz Köpek Vakası: Yolgeçen, Kavak ve Ulaş Köyleri Karantinaya Alındı
18:09 Azerbaycan ordusu Karabağ'a operasyon başlattı! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var
17:44 Türkiye'nin konuştuğu Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan gözaltına alındı! İkisi de tek cümlelik savunma yaptı
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''mülteci'' çıkışına tepki: Yine ülkemizi küçük düşürmüş
17:41 Son Dakika: BM'de konuşan ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler: Savaşı onlar başlattı, bitmesini de istemiyorlar
17:15 Özel'in adaylığı soruldu, Bahçeli'den sürpriz bir çıkış geldi: Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler
17:12 Belediye Başkanı Hülya Erdem işe aldığı 39 kişiyi, desteklediği aday kazanamayınca işten çıkardı
17:06 Milan maçından sonra sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak
17:00 Yayında ilginç anlar! Ünlü doktor Ender Saraç, muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını bir bir saydı
16:42 Mesut Özil ve Joachim Löw A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 19:13:10. #1.11#
SON DAKİKA: SAÜ'ye Kayıt Olan 7 Bin 773 Öğrenci Fidanla Karşılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement