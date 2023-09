SAÜ\'ye Kayıt Olan 7 Bin 773 Öğrenci Fidanla Karşılanacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), üniversiteye yeni başlayacak 7 bin 773 öğrencinin her biri için bir fidanı toprakla buluşturacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Gençlerimiz, Türkiye'nin sorunlarına çok duyarlı. Gençlerimizin bu duyarlılığına bir karşılık ve Türkiye'nin geleceğine nefes olsun diye her bir kayıt için yeni bir fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

SAÜ, bünyesinde eğitime başlayacak yeni öğrenciler için anlamlı bir projeye imza attı. '7773 öğrencimizi 7773 fidanla karşılıyoruz' başlıklı proje kapsamında SAÜ, üniversiteye kayıt yaptıracak her öğrenciye hoş geldin nişanesi olarak bir fidanı toprakla buluşturacak. Fidanların maliyetleri ise üniversitede eğiteme başlayacak olan öğrencilerin hocaları tarafından karşılanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise gençlerin ülke sorunlarını yakından takip ettiklerini ve ülkeyi derinden sarsan orman yangınlarında gençlerin ne kadar duyarlı davrandıklarını bildiğine değindi. Gençlerin duyarlılığı ve Türkiye'ye adeta bir nefes olması adına her bir öğrenci için fidan dikeceklerini aktardı. "Gençlerimiz, Türkiye'nin sorunlarına çok duyarlı"

Üniversite bünyesinde eğitime başlayacak her bir öğrenci için fidan dikeceklerini dile getiren SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Sakarya Üniversitesi'ne bu yıl 7 bin 773 yeni kayıt yapacağız. Biz Türkiye'nin geleceğine nefes olsun diye, Sakarya Üniversitesi'ne bu yıl kayıt olacak her bir öğrencimiz için fidan bağışlayacağız. Gençlerimiz, Türkiye'nin sorunlarına çok duyarlı. Özellikle Akdeniz bölgesinde birçok noktada yangın var, tabi sadece Türkiye'de değil farklı ülkelerde de var. Gençlerimizin gerek sosyal medya üzerinden gerekse değişik görüşmelerimizde bu konuya oldukça duyarlı olduklarını biliyoruz. Gençlerimizin bu duyarlılığına bir karşılık ve Türkiye'nin geleceğine nefes olsun diye her bir kayıt için yeni bir fidanı toprakla buluşturacağız. ve İnşallah Türkiye'de ki gençlerin sorunlara hassasiyeti sayesinde her alanda daha aydınlık gelecek bizi bekliyor. Biz bu konsepti geliştirirken İletişim Fakültemizin hocaları bunu ilk defa gündeme getirdiler. ve o zaman bunu tüm üniversitemize yaymak istedik. Hocalarımızdan da destek gördü. Dolayısı ile kayıt yaptırarak üniversitemize gelecek öğrencilerimizin hocaları olacak kişiler her bir öğrencimize, hoş geldiniz nişanesi olarak ve onların hassasiyetlerine bir tebessüm olarak bu projeyi destekleyecekler. Dolayısı ile finansmanı hocalarımız tarafından yapılan ve öğrencilerimizin adına dikilecek fidanların projesini başlattık. Fidanların, Türkiye'nin hangi bölgesine dikileceğine ise ilgili kurumlar karar verecek. Bu veya benzeri bizim öğrencilerimizin hassasiyetlerine karşılık gelen ve onların tebessüm edeceği, huzur bulacağı bir takım projeler elbette geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. 246 kez görüntülendi.